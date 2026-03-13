Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
|
13.03.2026 13:44:47
France and Italy open talks with Iran in hope of securing safe Hormuz passage
Europeans look for ways to restart energy shipments as Iran’s new supreme leader vows to keep strait shutWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!