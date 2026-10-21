Parts Aktie
WKN DE: A3CQ4X / ISIN: FR0014003MK2
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22.10.2026 00:35:27
France bans protests in parts of Paris as Macron slams Trump
French President Emmanuel Macron railed against "stupid" comments made by foreign leaders for their political gains. Meanwhile, Paris police impose restrictions on gatherings in key areas in the city.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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