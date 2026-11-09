FRANCE BED: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FRANCE BED hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

FRANCE BED hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 29,17 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17,07 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,78 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 14,90 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at