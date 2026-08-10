FRANCE BED: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

FRANCE BED präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,02 JPY gegenüber 14,13 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,97 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at