FRANCE BED gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FRANCE BED gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,07 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 19,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,90 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 14,44 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at