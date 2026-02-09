FRANCE BED: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FRANCE BED hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,24 JPY. Im Vorjahresviertel hatte FRANCE BED 21,89 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FRANCE BED in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,55 Milliarden JPY im Vergleich zu 14,93 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at