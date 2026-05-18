18.05.2026 06:31:29

FRANCE BED: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

FRANCE BED hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 26,60 JPY gegenüber 25,02 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FRANCE BED in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,96 Milliarden JPY im Vergleich zu 16,38 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 82,04 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FRANCE BED 85,28 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 60,56 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 61,77 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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