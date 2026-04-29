France leads way in plans to shift away from fossil fuels at summit

SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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29.04.2026 15:44:38
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Macron government sets out so-called roadmap ‘with a clear deadline’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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