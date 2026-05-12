SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
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12.05.2026 06:00:19
France presses EU to crack down on platforms like Shein and Temu
Consumer body warns that platforms are selling unsafe items including overheating hairdryers and exploding batteriesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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