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22.06.2026 20:51:21
France set to break June average temperature record as heat wave continues to scorch Europe. Follow DW for more.
Germany, France, the UK and other European countries are experiencing extreme heat, with cooler weather not expected until the weekend. Several deaths were reported in France, including two children. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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