BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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11.09.2026 13:35:03
France’s debt interest bill to jump 25% this year
Finance minister Roland Lescure also downgrades GDP growth forecast for 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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