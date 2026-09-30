Burnham Holdings Aktie

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WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079

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30.09.2026 20:35:26

France's Macron, Spain's Sanchez welcome idea of UK rejoining EU after Burnham remarks

During a visit to Spain, France's Emmanuel Macron said it would be "good news" if the UK moves towards the EU, with Pedro Sanchez also embracing the idea. UK PM Andy Burnham has not ruled out rejoining the bloc.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
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