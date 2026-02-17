Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
17.02.2026 08:32:32
France's Macron in India to boost Rafale deal talks, AI ties
Emmanuel Macron arrives in India at a time the country is looking to upgrade its air force, with the Indian government having given preliminary approval to buy more than 100 additional Rafale jets.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu Ai Holdings Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 768,00
|0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.