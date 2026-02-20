Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
20.02.2026 19:03:20
France's Macron in India to boost Rafale deal talks, AI ties
Emmanuel Macron is in India at a time when the country is looking to upgrade its air force, with the Indian government giving preliminary approval to buy more than 100 additional Rafale jets last week.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!