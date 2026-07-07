PEN Aktie
WKN DE: A2ADK0 / ISIN: US7065822022
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07.07.2026 10:39:21
France's Marine Le Pen awaits verdict in pivotal case
A guilty verdict will result in the far-right leader being barred from running for president in 2027.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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