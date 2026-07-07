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WKN DE: A2ADK0 / ISIN: US7065822022

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07.07.2026 14:39:21

France's Marine Le Pen fraud conviction upheld, with a 15-month ban on running for office

Under the appeals verdict, the far-right leader may be able to run for president in 2027, though she would have to wear an ankle monitor. She has previously said she would not stand for election under these conditions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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