Renault Aktie
WKN DE: A14P3H / ISIN: US7596734035
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15.04.2026 02:31:20
France's Renault slashes engineer jobs amid pressure from Chinese carmakers
The French carmaker said it would cut up to 2,400 engineering jobs as the company tries to catch up to Chinese electric vehicles in terms of price and production speed.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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