Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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16.06.2026 15:33:39
France’s spy agency replaces Palantir with local rival
Move is part of European drive to reduce dependence on US tech firmsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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