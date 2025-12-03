|
03.12.2025 12:00:00
Franchising sorgte 2024 für über 12 Mrd. Euro Umsatz
Die heimischen Franchise-Unternehmer haben im Vorjahr 12,4 Mrd. Euro Nettoumsatz erzielt. Das geht aus einer Befragung des Österreichischen Franchise-Verbands (ÖFV) hervor. Bei der letzten Erhebung für 2022 sorgte Franchising für einen geschätzten Umsatz von 11,8 Mrd. Euro. Gut 10.000 Franchisenehmer in 510 Systemen mit 12.800 Standorten beschäftigten 2024 rund 95.600 Menschen, geht aus den Daten hervor. Seit 2022 seien 100 neue Standorte und 5.200 Beschäftigte hinzugekommen.
Auch der Blick auf 2026 fällt unter den Franchise-Betrieben positiv aus. Laut der alle zwei Jahre stattfindenden repräsentativen Befragung erwarten 79 Prozent im kommenden Jahr ein Umsatzwachstum. Mehr als drei Viertel rechnen mit gleichbleibenden oder steigenden Gewinnen. Rund die Hälfte der befragten Franchise-Unternehmer plant, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen.
Bei Franchise-Systemen handelt es sich um ein Vertriebssystem mit einheitlichen Auftritten, aber selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer, hierzulande wohl am bekanntesten durch US-Fastfoodketten wie McDonald's oder Burger King. Aber auch im Handwerk, im Einzelhandel oder im Dienstleistungssektor gibt es solche Modelle.
sag/kre
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.