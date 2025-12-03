Franchising sorgte 2024 für über 12 Mrd. Euro Umsatz

Die heimischen Franchise-Unternehmer haben im Vorjahr 12,4 Mrd. Euro Nettoumsatz erzielt. Das geht aus einer Befragung des Österreichischen Franchise-Verbands (ÖFV) hervor. Bei der letzten Erhebung für 2022 sorgte Franchising für einen geschätzten Umsatz von 11,8 Mrd. Euro. Gut 10.000 Franchisenehmer in 510 Systemen mit 12.800 Standorten beschäftigten 2024 rund 95.600 Menschen, geht aus den Daten hervor. Seit 2022 seien 100 neue Standorte und 5.200 Beschäftigte hinzugekommen.

Auch der Blick auf 2026 fällt unter den Franchise-Betrieben positiv aus. Laut der alle zwei Jahre stattfindenden repräsentativen Befragung erwarten 79 Prozent im kommenden Jahr ein Umsatzwachstum. Mehr als drei Viertel rechnen mit gleichbleibenden oder steigenden Gewinnen. Rund die Hälfte der befragten Franchise-Unternehmer plant, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen.

Bei Franchise-Systemen handelt es sich um ein Vertriebssystem mit einheitlichen Auftritten, aber selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer, hierzulande wohl am bekanntesten durch US-Fastfoodketten wie McDonald's oder Burger King. Aber auch im Handwerk, im Einzelhandel oder im Dienstleistungssektor gibt es solche Modelle.

