Franco-Nevada: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Franco-Nevada stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,33 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Franco-Nevada 1,56 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Franco-Nevada mit einem Umsatz von insgesamt 891,8 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 528,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 68,75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at