Franco-Nevada hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Franco-Nevada hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Franco-Nevada hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,05 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 672,0 Millionen CAD – ein Plus von 78,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Franco-Nevada 376,7 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at