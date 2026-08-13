Franco-Nevada legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Franco-Nevada stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 2,55 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,77 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 803,9 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Franco-Nevada 511,4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at