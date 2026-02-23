Franco-Nevada Aktie

Franco-Nevada für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M8PX / ISIN: CA3518581051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 01:39:08

Franco-Nevada Secures A$220 Mln Financing Deal With Minerals 260 For Bullabulling Gold Project

(RTTNews) - Franco-Nevada Corporation (FNV, FNV.TO) announced that, through a wholly-owned Australian subsidiary, it has reached an agreement to acquire a A$170 millionor approximately $120 million gross royalty from Minerals 260 Limited to support its development of the Bullabulling Gold Project located in Western Australia. Additionally, Franco-Nevada has agreed to subscribe for A$50 million or approximately $35 million of Minerals 260's ordinary shares.

The Royalty acquisition will be in addition to Franco-Nevada's historical 1.00% gross royalty over certain Project tenements, effectively increasing it to a 2.45% gross royalty over a Bullabulling land package, covering all Mineral Resources, plus an area of interest.

Franco-Nevada said it intends to finance the transactions from cash on hand. The Company had $0.9 billion in cash and cash equivalents and marketable securities and $1.9 billion in available capital as at September 30, 2025.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Franco-Nevada Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Franco-Nevada Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Franco-Nevada Corp 220,10 2,37% Franco-Nevada Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen