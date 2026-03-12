Franco-Nevada verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Franco-Nevada hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,66 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,27 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Franco-Nevada mit einem Umsatz von insgesamt 830,6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 447,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 85,50 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 8,06 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,93 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 66,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,55 Milliarden CAD, während im Vorjahr 1,53 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at