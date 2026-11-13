Franco-Nevada vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Franco-Nevada stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Franco-Nevada hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,87 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,05 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 769,0 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 671,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at