Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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01.10.2026 09:50:28
Frank Hager übernimmt Leitung des BMW Group Werks Berlin und der weltweiten BMW Motorrad Produktion
Zum 1. Oktober 2026 übernimmt Frank Hager die Leitung des BMW Group Werks Berlin und des internationalen Produktionsnetzwerks von BMW Motorrad. Er folgt auf Helmut Schramm, der den Standort in den vergangenen Jahren maßgeblich weiterentwickelt und die Rolle Berlins als Leitwerk der weltweiten BMW Motorrad Produktion nachhaltig gestärkt hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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