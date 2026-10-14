Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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15.10.2026 01:18:00
Frankfurt Airport: Sorge vor Kerosin-Engpässen - Lufthansa reagiert
Die Rede ist von reduzierter Kapazität bei den Pipelines: Laut Berichten könnte am Flughafen Frankfurt am Main der Jet-Treibstoff knapp werden. Die größte deutsche Airline sorgt deshalb vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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