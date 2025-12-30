|
30.12.2025 17:17:00
Frankfurt am Main: Dax legt bestes Börsenjahr seit 2019 hin
Von der Wirtschaftsflaute in Deutschland zeigt sich der Dax unbeeindruckt. Fast ein Viertel hat der Leitindex 2025 zugelegt. Insbesondere Rüstungsaktien profitieren dieses Jahr. Anleger sorgen sich aber vor einer Blase.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
