Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
04.06.2026 15:08:00
Frankfurt Flughafen: Lufthansa-Maschine knickt ein
Bilder vom Frankfurter Flughafen zeigen einen Dreamliner der Lufthansa, der am Gate auf dem Bauch liegt. Offenbar gab das Bugfahrwerk nach. Die Boeing wurde erst Anfang des Jahres an die Fluggesellschaft geliefert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
10:11
|GNW-News: Deutsche Lufthansa AG: Dr. Johannes Teyssen, Kauf (dpa-AFX)
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
04.06.26
|Flughafen Frankfurt: Wie kam es zu der abrupten Bauchlandung der Lufthansa-Maschine? (Spiegel Online)
|
04.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
04.06.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
04.06.26
|Frankfurt Flughafen: Lufthansa-Maschine knickt ein (Spiegel Online)
|
04.06.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX steigt (finanzen.at)
|
04.06.26
|MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lufthansa von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)