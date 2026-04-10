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10.04.2026 06:10:38

Frankfurt: S6 fährt teilweise nicht - wie man trotzdem weiterkommt

LANGEN/DARMSTADT (dpa-AFX) - Auf der S-Bahn-Linie 6 gibt es in den kommenden Nächten Einschränkungen zwischen Darmstadt und Frankfurt. Ab heute bis 17. April fahren zwischen 20.30 und 5.30 Uhr keine Bahnen zwischen Langen und dem Darmstädter Hauptbahnhof, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Grund sind Brückenarbeiten.

Fahrgäste kommen mit Ersatzbussen weiter. Die Abfahrtszeiten sind in den elektronischen Auskunftsmedien enthalten. Die Haltestellen des Ersatzverkehrs befänden sich nicht immer in unmittelbarer Nähe der Bahnhöfe, heißt es in der Ankündigung. Informationen dazu gebe es auf der Internetseite bahnhof.de. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden.

Die nächsten Zugausfälle auf der Linie sind bereits angekündigt: Von Freitag, 17.4., bis Sonntag, 19.4, fahren nachts keine Bahnen zwischen Frankfurt-Süd und Lagen. Stattdessen sind Busse zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Langen unterwegs, die aber nicht in der Frankfurter Innenstadt halten./isa/DP/zb

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