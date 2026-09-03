Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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03.09.2026 15:41:00
Frankfurter Flughafen: Lufthansa schließt Check-In-Schalter am Fernbahnhof
Passagiere, die mit der Bahn zum Frankfurter Flughafen reisen, müssen künftig darauf verzichten, ihr Gepäck direkt nach der Zugreise aufzugeben und einzuchecken. Lufthansa macht das dortige AirRail-Terminal dicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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03.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
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03.09.26
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03.09.26
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02.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
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|20.08.26
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|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
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|05.08.26
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|UBS AG
|03.07.26
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|27.03.26
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|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
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|05.08.26
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