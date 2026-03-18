Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Eröffnung neuer Räume
|
18.03.2026 15:39:00
Frankfurter Flughafen im Fokus: Condor-Rückkehr - Aktie im Plus
Die zweitgrößte deutsche Airline hatte ihren Firmensitz nach der Insolvenz ihres früheren Mutterkonzerns Thomas Cook aus Kostengründen in den Vorort Neu-Isenburg verlegt. Am Flughafen wurden nun Räume im auffälligen Alpha-Rotex-Gebäude angemietet, in dem zuvor DB Schenker untergebracht war.
Condor ist neu aufgestellt
Mit einer umfassend erneuerten Flotte hat sich das Unternehmen neu aufgestellt. Mehrheitseigentümer ist seit 2021 die britische Investmentgesellschaft Attestor. Condor baut für seine in Frankfurt startenden Langstreckenflüge ein eigenes europäisches Zubringernetz auf, nachdem Lufthansa ein entsprechendes Abkommen zu Vorzugskonditionen beendet hat.
Seit einem Jahr fliegt die Gesellschaft auch innerdeutsche Verbindungen von und nach Frankfurt. Die Umsteigeprozesse sollen ab Sommer 2027 dann im neuen Terminal 3 des Flughafens stattfinden.
Die Fraport-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 0,92 Prozent höher bei 76,55 Euro.
/ceb/DP/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
18.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
18.03.26
|Freundlicher Handel: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
18.03.26
|Regierung will Ticketsteuer für Flüge deutlich senken (dpa-AFX)
|
18.03.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen MDAX am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
18.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
17.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich stärker (finanzen.at)
|
17.03.26
|Lufthansa-Aktie fester: Neues Modell für Betriebsrenten soll Einigung bringen (finanzen.at)
|
17.03.26
|Flugbegleitergewerkschaft startet Urabstimmung bei der Lufthansa (Dow Jones)
Analysen zu Lufthansa AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,79
|-0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen tiefrot
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag mit Verlusten.