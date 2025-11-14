Franklin BSP Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Franklin BSP Capital hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 83,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 104,9 Millionen USD ausgewiesen.

