Franklin BSP Capital stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Franklin BSP Capital hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 95,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 7,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 103,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at