Franklin BSP Capital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Franklin BSP Capital präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 40,94 Prozent auf 65,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Franklin BSP Capital 110,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at