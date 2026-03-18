18.03.2026 06:31:28

Franklin BSP Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Franklin BSP Capital hat sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Franklin BSP Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 77,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 104,2 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,730 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 390,45 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 385,60 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

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