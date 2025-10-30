Benefit Street Partners Realty Trust Aktie
WKN DE: A3C5PP / ISIN: US35243J1016
|
30.10.2025 01:49:58
Franklin BSP Realty Trust Inc. Profit Falls In Q3
(RTTNews) - Franklin BSP Realty Trust Inc. (FBRT) announced earnings for third quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $17.31 million, or $0.12 per share. This compares with $31.61 million, or $0.30 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 65.7% to $89.55 million from $54.03 million last year.
Franklin BSP Realty Trust Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $17.31 Mln. vs. $31.61 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.30 last year. -Revenue: $89.55 Mln vs. $54.03 Mln last year.
