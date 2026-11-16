Franklin Covey Aktie
WKN: 884271 / ISIN: US3534691098
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16.11.2026 23:15:03
Franklin Covey: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fourth-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, Franklin Covey (NYSE:FC) announced full-year revenue reached $261.5 million. Management restructured its sales force to build predictable cash flows.
Three takeaways from the call explain how the strategy is unfolding.
Management split its sales team into dedicated hunting and farming groups. Dedicated hunters focus on winning new corporate accounts, while farmers retain and expand existing relationships. Initial results show invoiced amounts per hunter have doubled since launching the model.
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Nachrichten zu Franklin Covey CoShs
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03.11.26
|Ausblick: Franklin Covey mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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30.06.26
|Ausblick: Franklin Covey stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Franklin Covey CoShs
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