Franklin Covey: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Franklin Covey lud am 07.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Franklin Covey 64,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 69,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at