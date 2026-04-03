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03.04.2026 06:31:29
Franklin Covey: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Franklin Covey präsentierte am 01.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,07 Prozent auf 59,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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