Franklin Covey legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Franklin Covey hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Franklin Covey 0,340 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Franklin Covey in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 70,0 Millionen USD im Vergleich zu 71,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,420 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Franklin Covey 261,45 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 267,07 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at