30.10.2025 06:31:28
Franklin Electric: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Franklin Electric veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,37 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Franklin Electric 581,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 531,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
