Franklin Electric: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Franklin Electric präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,370 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 633,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 581,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at