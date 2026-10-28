Franklin Electric Co Inc Reveals Increase In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Franklin Electric Co Inc (FELE) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $60.65 million, or $1.35 per share. This compares with $16.74 million, or $0.37 per share, last year.

Excluding items, Franklin Electric Co Inc reported adjusted earnings of $1.50 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.9% to $633.62 million from $581.71 million last year.

Franklin Electric Co Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $60.65 Mln. vs. $16.74 Mln. last year. -EPS: $1.35 vs. $0.37 last year. -Revenue: $633.62 Mln vs. $581.71 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.62 To $ 4.82 Full year revenue guidance: $ 2.23 B To $ 2.30 B