Franklin Electric öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Franklin Electric hat am 17.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Franklin Electric hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,720 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 506,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 485,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,22 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,86 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Franklin Electric im vergangenen Geschäftsjahr 2,13 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Franklin Electric 2,02 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 4,15 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 2,14 Milliarden USD gerechnet.

