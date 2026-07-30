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30.07.2026 06:31:29
Franklin Electric verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Franklin Electric stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,31 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Franklin Electric mit einem Umsatz von insgesamt 622,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 587,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,03 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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