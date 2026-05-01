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01.05.2026 06:31:29
Franklin Electric veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Franklin Electric präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,670 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 455,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 500,4 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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