Franklin Financial Services Aktie
WKN DE: A0YHPY / ISIN: US3535251082
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24.07.2026 15:36:24
Franklin Financial Services Corporation Profit Rises In Q2
(RTTNews) - Franklin Financial Services Corporation (FRAF) announced earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $6.61 million, or $1.47 per share. This compares with $5.91 million, or $1.32 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.7% to $24.50 million from $22.34 million last year.
Franklin Financial Services Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $6.61 Mln. vs. $5.91 Mln. last year. -EPS: $1.47 vs. $1.32 last year. -Revenue: $24.50 Mln vs. $22.34 Mln last year.
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