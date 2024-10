Franklin Financial Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Franklin Financial Services hat am 22.10.2024 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 30,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at