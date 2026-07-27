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27.07.2026 06:31:29
Franklin Financial Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Franklin Financial Services hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Franklin Financial Services 34,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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